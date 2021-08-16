30歲大陸男星張哲瀚因飾演《山河令》周子舒一角爆紅，卻被起底過去赴日時參訪日本靖國神社，還發過日本軍旗照片，認為他的行為親日，引發大陸輿論質疑，26個代言全數解約，還遭到大陸全平台封殺，如今連成名作《山河令》都被除名，下場悽慘。

張哲瀚去年赴日參加中日混血友人的婚禮，然而婚禮地點卻在乃木神社，乃木神社的主祭神為乃木希典，乃木希典曾屠殺大陸民眾，張哲瀚還和已故前印尼總統蘇卡諾遺孀黛薇夫人合照，蘇卡諾任內爆發九三〇事件，當時造成大量印尼華人死亡，黛薇夫人因此被被質疑的右派分子。

不僅如此，還有網友挖出張哲瀚曾到祭祀侵略中國軍事家的靖國神社參拜，認為他的種種親日行為都是在「辱華」，儘管張哲瀚迅速道歉，試圖要滅火，但她所代言的26個代言卻全丟，「中國演出行業協會」也發出正式公告表示「張哲瀚行為存在嚴重不當，傷害民族感情，將要求單位對其進行從業抵制」。

張哲瀚遭徹底封殺，微博、工作室微博、粉絲超話等等全數關閉，抖音帳號也被封鎖，各大音樂平台網易雲音樂、QQ音樂更是全面下架他的音樂作品，更慘的是，讓張哲瀚一夕爆紅的古裝劇《山河令》，如今也將他除名，從優酷平台看已經完全找不到他的名字。