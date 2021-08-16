國內疫情警戒降二級後，台中市一所國中16日起恢復國三暑期輔導，學生停課逾兩個月後首度返校，卻驚傳一名國三學生墜樓意外，上午7時許有學生發現一樓身障坡道倒臥一名男同學，經緊急送醫仍不治，校方也報警請警方調查釐清死因，全案將報請檢查官、法醫相驗。

全台高中以下學生因疫情影響，自5月19日起即開始在家上課，據悉該國中在16日恢復國三暑期輔導，該名學生由母親送他到校，發生意外後，家人相當錯愕，無法置信。

校方指出，事發當時約7點出頭，學生還陸續到校中，事發當時未有人目擊，學校在意外發生後調閱監視器，發現學生曾出現在校舍4樓。

校方指出，該名學生學業表現優異，學校停課期間在家線上學習到課率也正常，未有異狀，與同學也相處融洽，發生墜樓意外，不但家長無法接受，師生也相當震驚。對此，台中市教育局已要求學校加強學生身心輔導。

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