近日有關中美兩國理工科人才數量調查在國際上引起矚目，長期注意此一趨勢的日本學者在媒體發表文章稱，中國除了每年理工科博士數量已超越美國之外，中國的大學理工科排名近年大幅提升更令人刮目相看，其中已有部分超越美國，顯示在質的方面已能與美國大學並駕齊驅。

《多維新聞》引述日本《現代商業》雜誌專欄文章《中國大學在「工科專業排行榜」上突飛猛進，超越已退出製造領域的美國》指出，中國大學排名大幅提升令人刮目相看，以前美國大學經常佔據各項排行榜的榜首，而現如今中國大學已能和美國大學並駕齊驅。而在一些理工科專業的大學排名來看，中國大學甚至已獨佔鰲頭，相比之下美國大學幾乎沒了蹤影。

這篇由前日本大藏省(財政)官員、經濟學者野口悠紀雄所撰寫的文章稱，英國教育組織「Quacquarelli Symonds」（QS）和泰晤士高等教育（THE）發表的最新世界大學排名資料顯示，在世界排名前20的大學，儘管美國大學所佔席位多，實力也十分強大，但中國頂尖大學已進入了世界「第一梯隊」，並且未來數量會進一步增加。

文章說，頗具影響力美國《US News世界大學排名》在其列出的全球20所頂尖大學中，美國佔了15所，中國則沒有大學上榜。但是，如果細分到理工專業，在前20名中，中國有7所，其中清華大學位居第一，而美國僅有5所；如果把範圍進一步縮小到「機械工程」領域，那麼在全球前20的頂尖大學中，中國佔14所，而美國僅佔2所；在「電氣與電子工程」領域，全球排名前20的大學中，中國佔14所，美國僅佔1所。

野口悠紀雄指出，這些資料清楚地表明兩國正在培養何種人才，而造成此一現象是因為傳統歐美大學普遍認為機電工程等實用性學科教育不應由大學來完成。與之相反的是，中國的大學普遍鼓勵「產學合作」，所以中國也湧現出很多「校辦企業」。

文章表示，美國早已經退出了製造領域，但尚未完全退出製造業，正如美國蘋果公司已經變身為「沒有工廠」的製造業企業。因此，像美國前總統川普那樣試圖讓傳統製製造業重返美國，或許能吸引到工人，但卻吸引不到優秀的工程師。「現在美國有人希望把半導體生產重新帶回美國，以應對半導體短缺問題，但同樣因為缺少優秀的工程師，這種愚蠢的想法很難成為現實。」

報導說，日媒稍早曾引用日本文部省的研究所最新報告稱，在被引次數排名前10%的科學類論文中，中國論文的數量首次超越美國，位列世界第一。雖然美國在人工智慧（AI）研究領域一直遙遙領先於其他國家，但已有多項資料顯示中國在該領域的主導地位正在逐漸超越美國。