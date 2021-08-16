阿富汗塔利班再度執政，美國狼狽撤僑，導致總統拜登慘遭國內外對手窮追猛打，但這場危機的嚴重程度到底如何，只有靠再次受塔利班迫害民眾的遭遇來判斷。而今美國幾乎已不可能完全撤離美國在阿富汗所倚賴的阿富汗翻譯、員工、工人，這些人恐將面臨塔利班報復。美國有線電視新聞網CNN稱，他們的悲劇將讓美國的良心與全球的聲譽蒙上汙點。

2001年，美國入侵阿富汗為911恐攻復仇。2011年美軍終結恐攻首腦賓拉登的命。2021年美軍撤出阿富汗，但耗資數十億美元的阿富汗行動結束得如此不光彩，凸顯美國想要在阿富汗建立一個正常運作的國家，根本是虛幻的願景。CNN認為，美國再留在阿富汗更多年，也不會有任何改變。

CNN指出，前幾日，拜登才慶祝上台來最大的勝利－參議院跨黨派通過了逾 4.5 兆美元的基礎設施和預算支出。然而，突如其來的阿富汗危機是拜登今為止最嚴重的政治逆轉。

CNN解釋，何以美軍在阿富汗20年會以失敗收場，完全是美國及其盟友對阿富汗政治和文化誤解所造成的後果。加上民眾對戰爭已疲乏、以及阿富汗政府高層貪污嚴重致民心軍心潰散。

但阿富汗撤軍撤得又急又狼狽，簡直就是「災難」，是拜登迄今為止最嚴重的政治逆轉，不僅對他的總統寶座以及明年的期中選舉是減分，也讓美國的聲譽蒙塵。