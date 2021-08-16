「國旗正妹」謝立琪（Kiki）之前因穿著國旗比基尼造成討論，畢業於台藝大的她，有著校花級高顏值又充滿知性美，在網上人氣火紅，之前因疫情關係，她已一陣子沒外出拍攝，近日終於解封，讓她久違PO出辣照放送福利。

謝立琪16日在IG透露外出拍攝，感嘆：「好久沒有這樣在戶外拍攝了」，畫面中，她披著一頭浪漫長髮，只穿著紅色蕾絲內衣內褲，露出大片白皙肌膚，內衣款式胸前還有設計2條線的設計，讓飽滿雙球更加立體，好身材全被看光，搭配甜美笑容，讓大批男粉全被電暈，暴動狂讚「太美了」、「好辣」、「妳比陽光明媚」。

謝立琪日前才登上JKF雜誌6月號封面，拍攝一系列白色蕾絲內衣爆乳照，並透露畢業之後踏上模特兒這一行被家人反對，覺得這工作不穩定，後來不顧一切走上這條模特之路，今年邁向第六年體驗到一件事：「完成比完美更重要」。

她也為自己模特兒生涯訂下停損點，希望先好好衝刺事業，「我甚至不想談戀愛，就算有追求者最後都會慢慢淡掉變朋友，畢竟在一起後男生一定不會希望自己女朋友在外拍性感的照片，與其不停吵架影響工作，我寧願選擇晚婚，或是選擇比較成熟的對象尊重我的工作，可以一起面對生活大小事。」