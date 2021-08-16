塔利班已徹底佔領阿富汗全境，雖然先前他們曾說「多數生活都可照舊」，但是極端伊斯蘭教義的本質沒有改變，他們仍然禁止女性工作與受教育。

7 月初，當塔利班奪得部分阿富汗部分城鎮時，他們就已經不許女子繼續工作了，一些塔利班中級幹部走進坎達哈 Azizi 銀行，命令在那裡工作的 9 名女職員離開，還派了槍手「護送」她們回家，並三令五申「女性不要返回工作崗位，原職務可以由男性親屬來替代」。

被趕回家的43歲女職員諾爾‧甘達菈(Noor Khatera)說：「被告知不准上班真的很奇怪，但現在就是這樣。」

她感覺無奈「我自學了英語，甚至學會操作電腦，結果我現在只能去找那一些被許可的傳統女性工作。」

塔利班在1996~2001年間成功奪權，那段期間婦女不能工作，不允許女孩上學，如果婦女想走出家門，她們必須遮住臉，並由男性親屬陪同。

塔利班成立宗教警察與鄰里糾察隊，在伊斯蘭教法的極端嚴格解釋下，所有違反教規的婦女會受到羞辱和公開毆打。

在2001年美軍攻下喀布爾後，阿富汗才恢復了自由，但是塔利班仍盤據在山區與農村地區，20年來，沒人知道他們在意識形態上有多少改進。幾次的政治解決談判中，塔利班曾向西方保證，「婦女將根據伊斯蘭教法享有平等權利，包括工作和受教育的能力。」

然而他們顯然沒有明顯的讓步，在 Azizi 銀行事件的兩天後，類似的場景在赫拉特(Herat)的米爾里銀行(Bank Milli)又重演，3名帶著槍的塔利班軍人進入銀行，告誡女性員工不得抛頭露臉；同樣的，工作由男性親屬代替她們。

塔利班發言人穆加希德(Zabihullah Mujahid)沒有回應這兩起事件，兩家銀行的發言人也沒回應女員工被迫離職的情況。

穆加希德僅是很制式的說：「在伊斯蘭教法建立後，就依法辦事，只要行事符合真主旨意就不會有任何問題。」

美軍在阿富汗20年有什麼進步？阿富汗婦女權利得以伸張，被視為最大的成就之一，不過這些成就似乎僅限於城市，而且婦女也一直有遭暗殺的風險。自去年塔利班與美國支持的阿富汗政府開始和平談判以來，在新聞界、醫療保健業和執法等領域工作的阿富汗婦女，經常被暗殺。

阿富汗(前)政府發言人說：「塔利班將在各個層面倒退自由，而這正是我們所反對的...婦女和兒童受苦最深，我們的部隊正在努力挽救民主。世界應該理解並幫助我們。」

數十名受過教育的阿富汗婦女，在社交媒體上尋求幫助並表達她們的沮喪。藍達·阿克巴(Rada Akbar)在推特上寫道：「隨著每座城市的淪陷，也是個人夢想的倒塌、歷史與未來的、藝術與文化、生活與美的災難，期望有人請阻止這件事。」

這可能是阿富汗婦女最後的推特，塔利班恐怕在不久後就會中斷網路。