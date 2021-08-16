公視史詩旗艦劇《斯卡羅》劇照，劇中主要拍攝地點之一在台南岸內糖廠影視基地。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

公視史詩旗艦戲劇《斯卡羅》上周六首播收視開紅盤，刷新公視開臺21年首播收視紀錄，引發各界討論。不過，國民黨考紀會引用作家楊渡的臉書貼文，在臉書粉專上直言，文藝創作不能竄改歷史，並砲轟公視變成了綠營的傳聲筒。

國民黨考紀會15日引用楊渡的臉書貼文指出，公視成了綠營傳聲筒，文藝創作不能竄改歷史，並指公視大戲《斯卡羅》的故事，是以陳耀昌先生的小說《傀儡花》為原著，敘述發生於1867年3月的羅發號船難事件，以及及當時美國駐廈門領事李仙得的故事。

國民黨考紀會表示，在小說中，李仙得被稱為李禮讓，而小說中的李禮讓被奉為英雄般的主角，英勇征戰，有情有義，但在現實中，他卻是一個背信棄義的出賣者，出賣了原住民對他的信任與承諾，指引著日本軍隊來屠殺原住民。

國民黨考紀會也引用了楊渡的原話，「我還不知道公視是怎麼拍的，但把李仙得英雄化、美化，那簡直是對被屠殺的原住民再次的侮辱。而且是對被出賣的臺灣人尊嚴的踐踏，李仙得後來自己寫了書。所以史料都不難找。我根據他的書，以及牡丹社事件的研究，寫了一則總結的歷史敘，見諸於《有溫度的臺灣史》一書中」。

同時，國民黨中央委員會、考核紀律委員會主委葉慶元16日也在臉書上對此表示，「把台奸當成英雄，然後再竄改歷史來予以歌頌，好像是台派的特色？」