爭議不斷的台東垃圾焚化爐16日上午發生一起公安意外，51歲廖姓工作人員從10米高墜落，其他人立刻通報警消並送往醫院急救，廖男仍不幸宣告不治。

台東縣消防局表示，報案人在16日8點許來電報案表示發現廖男倒在地上，但報案人並未目擊廖男如何跌落，經報案人推測應由高處墜落，在消防人員緊急將其送往台東馬偕醫院後，當日約11時宣告不治。

據了解，這起事故屬於公安意外，因此已依規定通報台東縣政府社會處勞工科，其他單位並未進一步深入調查。

此外，台東焚化爐自2005年完工，經歷民眾與環團反對、垃圾量不足不符營運成本等爭議，使得焚化爐一直處於備而不用的狀態，台東縣議會在2019年9月以10票比8票通過「重啟焚化爐修繕預算案」，將於2021年底試運轉，因此仍有工作人員在廠區進行維護作業。

另外，由於台東縣垃圾迄今以掩埋方式處理，然而台東縣內包含台東市、卑南鄉、鹿野鄉、蘭嶼鄉等掩埋場陸續飽和，在焚化爐啟用前皆仰賴高雄代燒，台東縣今年3月就曾被高雄市通知2萬噸底渣未運回而出現暫停代燒。