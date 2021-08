電影《侏儸紀公園》裡有一句名言:「生命會找到自己的出路 (Life will find its way out.)。」,現實生活中真的發生!有網友在臉書《路上觀察學院》分享一張照片,只見一扇玻璃窗上,緊緊黏著一塊巨大6角形結構組成的物體—蜂巢。

網友在臉書《路上觀察學院》分享這張玻璃窗上的巨大蜂巢,並留言表示:「我不知道你們蜜蜂⋯居然在高樓上面的玻璃窗戶也可以成家立業!!佩服佩服」。

由於照片實在太過驚人,眾多網友忍不住驚呼留言:「玻蜜」、「原來是氣蜜窗」、「擋蜂玻璃」、「我剛剛以為是烤肉網上面卡珍珠」、「跟他收蜂蜜當房租」、「哇………………天然蜂巢觀察箱欸」、「生命自會找到出路的最佳演繹……想想也算悲哀,生存空間被壓縮到只能改變生活型態」。

但更多網友卻說:「密集恐懼怕爆」、」「密集恐懼症發作」、「真的超噁密恐大發作」、「密集恐懼症+1」。