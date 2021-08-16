近期五倍振興券，行政院長蘇貞昌做法飽受爭議，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨日表示，蔡政府可能會在今年9月或明年2月進行內閣改組，而蘇貞昌很有可能會在明年2月下台，現任桃園市長鄭文燦有可能接任閣揆。對此，塔羅牌命理師小孟老師指出，從蘇貞昌的星座運勢來看，目前短時間內沒有下台的跡象，但在8月20日之後，食藥署署長吳秀梅對蘇貞昌的殺傷力會非常大，甚至會影響到衛福部長陳時中。

對於蘇貞昌未來運勢如何？塔羅牌命理師小孟老師16日上《TVBS》政論節目「新聞翟急便」坦討幾位蔡政府官員的運勢。首先，談及近期疫苗荒和疫情導致國內已800人病亡，小孟老師表示，蘇貞昌的星座是獅子座，現在(8月)剛好是獅子座的月份，而蘇貞昌的財帛宮(讓運勢發光發熱)合到處女座，而蔡英文總統正好就是處女座，再加上蘇貞昌生肖屬豬，往後可能會處理公投萊豬議題，蔡英文屬猴，猴會幫豬，所以代表蔡英文就算不喜歡蘇貞昌，但因為蘇貞昌是靠蔡英文上位，才能坐到這個位子，所以短時間內不會下台。

但小孟老師話鋒一轉表示，蘇貞昌的事業從運勢上來看是合金牛座的，而吳秀梅又是金牛座，這可能會導致8月20日之後天王星逆行，意思就是，吳秀梅如果沒做好，對蘇貞昌的殺傷力會非常大，甚至會影響到陳時中。

主持人翟翾反問，「蘇貞昌近期因5倍振興券的事情，院長之位可能已經搖搖欲墜，又陳時中疫情顧成這樣，常常講一些讓人跌破眼鏡的話，包括曾經嗆記者的態度，難道吳秀梅真的會影響蘇貞昌嗎？」小孟老師表示，從蘇貞昌的面相頭型來看，蘇貞昌的頭型屬於鵝蛋頭，是權力慾望比較高的，但目前從星座上來看，目前短時間內沒有下台的跡象。