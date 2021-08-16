受到疫情衝擊，從去年到今年不少人失業、轉行，感嘆發再多振興券都拯救不了，許多人回想起「台灣錢淹腳目」的年代，直呼回不去了！有網友好奇，台灣最爽的一代是幾年級？引起PTT網友熱議，不少網友指出，民國50幾年出生的「5年級生」，剛好遇上「腳目時代」，連底層的薪水階級都能買房。

原PO在《PTT》表示，受到大環境影響，7年級被公認是台灣最慘的一代，但PTT板上卻很少看到有人討論台灣最爽的一代是幾年級？好奇詢問「如果可以選擇出生年份，不能選背景，你想要出生在民國哪一年的台灣？幾年級幾年次是台灣最爽的一代？」

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「50-60」、「絕對5年級，沒聽過哪個沒有出過國、沒買房的」、「5年級跟7年級，天地之別」、「5年級，錢淹腳目無誤」、「4、5年級，就算是社會底層都能買房」。

多數網友一致認為，5字頭的「5年級生」工作的時候，房價低、股市漲，剛好趕上科技業股票大發的時代，正值所謂「台灣錢淹腳目」的年代，只是當年大學聯考錄取率只有30%，還是要有本事爬上去，如果能唸個大學或四技二專，現在幾乎都是高階主管。

還有網友比較最爽的5年級與最慘的7年級生，形容「爸爸5年級尾的，開公司、有房子、有老婆」、「叔叔7年級頭的，開公車、沒房子、沒老婆」，讓一堆人笑翻。不過也有人認為，爸媽有錢的7、8、9年級才是最好的世代，因為正好爸媽炒房、炒股給他們爽。