美國半導體大廠 AMD最新一季財報相當亮眼，營收達38.5億美元、較去年同期成長99%，毛利率升至48%，淨利潤達到7.1億美元，較去年同期成長352%，X86架構市占率更是來到16%，在全球晶圓代工龍頭台積電支持下，保持動能與英特爾競爭，加上替蘋果獨家供應A系列、M系列晶片，讓台積電先進製程有客戶訂單支撐，蘋果、AMD有望穩坐前2大客戶，至於第三名則是由高通、聯發科競爭。

市調機構Counterpoint今年初研究報告指出，2021年全球晶圓代工市場成長持續強勁，並有超過1成以上的成長幅度，其中AMD將有望在2021年成為台積電7奈米製程最大客戶，蘋果則是成為台積電5奈米最製程大客戶。市場預料，AMD目前的Zen3架構採用台積電7奈米製程，獲得多家雲端服務業者青睞，採用AMD伺服器處理器，並在PC市場上獲得更多進展，加上PS5、XBOX新一代主機都採用AMD的7奈米客製化處理器晶片，讓台積電在7奈米拉貨下維持強勁，預料Zen4架構將採用台積電5奈米製程。

蘋果方面，近年在iPhone手機採用A系列處理器，去年採用台積電5奈米製程A14處理器的iPhone 12系列手機，成為蘋果自iPhone 6以來銷售最好的系列，加上M1處理器為蘋果首款採用ARM架構的Mac晶片，甚至iPad Pro也採用M1處理器，甚至今年下半年傳出蘋果大力拉貨台積電5奈米製程強效版晶片，預料蘋果相當有信心秋季發表會的新品能獲得強勁銷售表現。

據digitimes報導，台積電在營運動能保持強勁，雖然龐大資本支出壓抑獲利表現，但台積電表示，將維持毛利率目標在50%之上，台積電除了成熟製程獲得大批客戶青睞，所擁有的先進製程、特殊製程及先進封裝等281技術，500多個客戶搶排隊拿產能，但是前6大客戶下單的先進製程，對於營收貢獻相當龐大。

華為在去年第二季因美國禁令不再出貨後，讓台積電前幾大客戶洗牌，過去下單量相當龐大的NVIDIA、高通，由於成本考量以及分散下單風險下，將訂單給與台積電的競爭對手三星電子，難以再像過去幾進前3名。

至於聯發科，為台積電目前第三大客戶，受惠於美國禁令，以及搶先奪下5G商機、維持4G客戶需求，讓聯發科靠著天璣系列處理器，在2020年超越高通成為手機AP市場龍頭。

但隨著高通考慮到三星晶圓代工良率不佳，以及增加對台積電晶片需求，讓高通有機會擴大7奈米、6奈米投片量，並進一步擴大2022年台積電5奈米、4奈米投片量，與聯發科直接競爭，對台積電2022年營收貢獻有機會持續擴大，2大晶片巨頭將搶奪台積電第三大客戶的地位。