立陶宛因准予台灣設立代表處而與中國大陸發生外交糾紛，大陸部份媒體與網民亦群情激憤，知名媒體網紅《環球時報》總編輯胡錫進為此撰文呼籲，俄羅斯與中國聯手對立陶宛採取反制措施，「打擊一兩個美國的忠實走狗」，做為「中俄戰略協作新的內容和方向。不過俄羅斯專家對此回應稱，俄羅斯對此無能為力，中國可以與立陶宛斷交，這會是一個象徵性的步驟。

因為臺灣問題而與北京鬧翻的立陶宛遭到中國要求相互召回大使後，似乎無意改變設立台灣代表處的決定，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）表示，作為主權獨立國家，立陶宛可自行決定與哪些國家發展關係，缺乏相互尊重的國與國關係無法被接受。歐盟甚至也表態稱，與台灣互設代表處不違反歐盟的一中政策。

據《多維新聞》報導，俄科學院遠東研究所首席研究員卡申（Vasily Kashin）對媒體表示，在他國設立台灣代表處一直是可行的，但直接使用「台灣」的名稱就是侮辱中國。中國和立陶宛關係惡化是在2、3年前開始的，現在立陶宛已經沒有什麼可失去的了，他們很有信心可以從美國獲得利益。愛沙尼亞、波蘭和捷克也有跡象遵循立陶宛的路徑，這些國家都表現出對中國的「一帶一路」倡議、間諜活動和台灣問題的關注。

《南華早報》稱，中國對立陶宛決定做出強烈反應，是因為極度擔憂更多國家將效仿立陶宛的做法，在歐洲引發骨牌效應。

陸媒《環球時報》總編輯胡錫進針對立陶宛的做法撰文表示，台灣問題是整個西太平洋最突出的地緣政治紅線，在這裡向中國發難，不遭到猛烈反擊是絕無可能的。「中俄有必要聯手打擊一兩個美國的忠實走狗，以儆效尤。我們不能放任少數美國盟友以突破國際關係準則底線的方式挑釁這兩個大國」，「中俄戰略關係要對美國的盟國立威」、「這應成為中俄戰略協作新的內容和方向」。

俄羅斯《獨立報》對此發表文章稱，「莫斯科和北京聯合起來狠狠地懲罰立陶宛的做法有多少現實的可能性？還是文章的作者放縱了自己的愛國情懷？」俄羅斯高等經濟學院國際關係系主任盧金（Alexander Lukin）表示，俄羅斯沒有任何特殊手段影響立陶宛，對此無能為力。立陶宛是最親美的國家之一，美國最近決定加強與台灣的關係，而立陶宛領導層決定衝在前面。

盧金表示，在這種情況下，中國往往會實施經濟制裁。例如，在針對陣澳洲和南韓的事例上，但這種方法對對立陶宛影響不大。當然，中國可以與立陶宛斷交，當作象徵性的步驟。

不過，報導說，捷克智庫歐洲價值安全政策中心（European Values Center for Security Policy）主任揚達（Jakub Janda）在接受《德國之聲》訪問時表示，如果中國真的用非常強硬的措施懲罰立陶宛的話，可能會削弱中歐投資協議生效的機會。「目前中歐投資協議在歐盟議會中被凍結，原因便出在中國的行為。中國需要歐盟作為一個主要的貿易市場，也需要歐盟在其與美國的對抗中，成為潛在的政治盟友。」