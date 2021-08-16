阿嬤先用「如來神掌」壓住蟑螂，最後更「徒手爆頭」。（截自臉書社團《●【爆廢公社二館】●》）

蟑螂身為最古老的昆蟲之一，在地球已經生存了幾千萬年，不過許多人們看到牠，忍不住恐懼發作，就連個性天不怕地不怕的「羽球天后」戴資穎，唯一天敵就是蟑螂，光想就會頭皮發麻，遇到蟑螂會用比在球場上更快上10倍的速度逃離。不過，地球上還有一種生物，比蟑螂更強大，那就是「阿嬤」。

一名網友在臉書社團《●【爆廢公社二館】●》貼出一段42秒影片並發文：「你們家有最強的什麼..？我們家有最強的阿嬤，我驕傲，把蟑螂頭捏爆 一副若無其事的樣子佩服」。

影片一開始攝影者對阿嬤說：「妳枕頭後面，我會嚇死，還會飛ㄟ」，但是阿嬤卻不疾不徐，一點也不驚慌，先使出「如來神掌」用手掌壓住蟑螂，一旁的孫女不斷發出尖叫，大喊：「噁心、好髒」。最後阿嬤更用左手捏著蟑螂，右手大拇指「捏爆」蟑螂頭，最後才丟進垃圾桶裡。

眾多網友看完影片被震撼，紛紛驚呼：「地表最猛的阿嬤」、「阿嬤企洗手啦！」、「阿嬤!!!!!!!!!!要洗手啊」、「阿嬤再用那雙手煮飯給你吃」、「只用衛生紙擦擦，等會兒就直接吃飯吃水果了」、「阿嬤才是強者」、「我無法接受啊啊啊啊啊啊啊啊，至少拿酒精噴一下」、「以前我阿嬤也是這樣，説一定要把頭拔掉才會掛」、「我婆婆也這樣打小強，然後說要把頭捏掉牠才會gg」。