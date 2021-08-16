1975~1981年統治柬埔寨的赤柬(也稱紅色高棉)最後一位在世的高級領導人喬森潘(Khieu Samphan )提出上訴，他不服「反人類罪」這個罪名。

90歲的喬森潘曾是紅色高棉的元首。雖然失勢多年，仍然在 2018 年被聯合國支持的法院，在受害者與越南提出的證詞下，被判定犯有種族滅絕罪。

他的律師辯稱，仲裁庭對證詞有選擇性，故意挑選不利當事人的證詞，沒有重視對潘森潘有利的證據。

律師還表示，法庭不該溯及過往，當事人在涉嫌犯罪時，並沒有反人類罪的法律。

赤柬的頭號首領是臭名昭著的的波爾布特(Pol Pot，也譯波布)，他領導的紅色高棉於 1975 年控制了柬埔寨，稱為「民主柬埔寨」，他是個徹頭徹尾的毛派，否定任何與西方有關的人事物，包括學者、演藝人士、企業主，財產被沒收，所有人都要下田耕作，希望這個國家變成一個農業烏托邦，結果不顧經濟發展規則的結果，導致在他們執政的4年期間，有大約 200 萬柬埔寨人死於非命。

1978年，同為社會主義的越南以保護僑民為由出兵柬埔寨，由於柬埔寨經濟極差，人民毫無士氣，很快就攻入金邊，扶持韓桑林、韓森上台，成立「柬埔寨人民共和國」，至今仍是柬埔寨的執政者。在初期，這個政權被視為越南傀儡政權，有一段時間不被國際認可，國際反而認可紅色高棉的民主柬埔寨。

回頭說紅色高棉，他們逃入邊緣地區頑抗，但隨著1991 年蘇聯解體，支持力量大為減弱，國際正式承認柬埔寨人民共和國，而波爾布特於1997年出面投降，於1998年因病而死，避免了審判。

至於喬森潘與「二號兄弟」農謝(Nuon Chea)因種族滅絕和一系列其他罪行（包括強迫婚姻和強姦）被判終身監禁。農謝於 2019 年去世。

據一位法院官員稱，這場特別法庭的聽證會將持續到星期四，預計喬森潘將在上訴聽證會結束前出庭為自己申辯。

在 2017 年種族滅絕審判結束前，喬森潘憤怒地向法庭抗議，否認所有對他的指控，拒絕「屠夫」這個標籤。

特別法庭是2006年在聯合國的支持下成立，專門審判紅色高棉高級領導人的罪責，然而到目前為止，只定罪了3人，耗資超過 3 億美元。

曾是紅色高棉成員的洪森總理反對再審相關案件，聲稱這會造成國家的不穩定。