塔利班攻下阿富汗首都，美國加派兵力撤離阿富汗。對此，前民進黨立委郭正亮直言，隨著親美的阿富汗政府首都淪陷，這會讓美國面臨2大麻煩。第一，是美國的情蒐能力被質疑，第二，是信任度會被歐洲的盟友質疑，且這是會有外溢效果的。

【#LIVE 正常發揮PiMW】斷阿富汗生路?美軍落跑爆"射殺難民" 塔利班示警世界!紐時:台灣應驚醒@正常發揮 20210816

美軍與盟軍撤出阿富汗之際，塔利班攻下阿富汗首都，《紐約時報》（New York Times）近日指出，阿富汗淪陷引發國際社會對美國信譽的抱怨，強化了美國不會無限期支持盟友的看法，專家指出，不能指望美國的想法將更為強烈，尤其台灣、烏克蘭、菲律賓、印尼等的感受會特別強烈。

郭正亮16日在《中天》政論節目「正常發揮」表示，美國這次元氣大傷是傷在2個部分，第一，是信用，第二，是能力。尤其是情報錯誤，從阿富汗倉促撤退這件事，顯示美國的軍情情報能力錯誤到太離譜，他指出，前天美國拜登總統才發6點聲明，結果昨天晚上阿富汗首都喀布爾就被塔利班攻下了，而美國軍方先前才評估阿富汗政府能撐30天，從原先的一年縮到半年，再變到3個月，最後變成30天。

郭正亮說，除了能力之外，他想表達的是，美國12月要搞民主高峰會，還邀我們的蔡英文總統參加，但諷刺的是，阿富汗的民主在美國人走後就土崩瓦解，伊拉克也垮了，若來的只是歐盟、日本、韓國這些都已經完成民主化國家，辦民主高峰會的價值在哪裡？美國最近搞的民主化通通都失敗，阿富汗就是一個例子。

郭正亮強調，拜登總統在美國當了20年的參議院外交委員會主席，也一直自詡外交能力比前總統川普還好，結果在處理外交事務上搞得比川普還差，從美國的信譽，拜登處理外交的能力，全部都被衝擊，這是會有外溢效果的。

郭正亮進一步解釋，事實上當年越戰南越淪陷，第一個反應的就是泰國，泰國當時馬上就要求美國把美軍基地撤掉，因為泰國當局認為，美國已經無法再提供保護。這些事情會讓美國的可信度和能力出現問題。

最後，郭正亮直言，美國當年從越南大使館撤走1千多人，但這次阿富汗不一樣，真正麻煩的是，因為首都淪陷的速度之快，美方只能走空運撤退，據不完全統計，有說法指出，表面上要撤走的人只有2萬人，但實際上包括聘用的僱員和駐地的情報人員及家屬，可能有多達10萬人之多。