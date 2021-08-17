放養雞是最快樂的雞?!自稱「雞的伯樂」的歐海爾(Matt Ohayer)，是活力農場雞蛋合作社的創辦人，是他讓我開始思考：生產雞蛋的生態系統，能不能教我一堂精神壓力的課。

我倆的交談也指引我找上阿肯色州的考克斯父子。我第一次打電話給歐海爾的時候，他正在雞舍裡撿蛋，我聽得見背景中輕輕的咯咯聲，而歐海爾的手機緊貼臉龐，向我解釋他有兩個雞蛋生意，一個叫洋蔥溪，坐落於德州奧斯汀，是個小型的放養蛋場，另一個就是活力農場雞蛋合作社，一家創新的虛擬農場，負責包裝與分銷，作為中小型放養式蛋場(包括核心地雞蛋)跟連鎖市場(如全食超市)的中間人。

第一次談話時，歐海爾告訴我他的創業靈感：「活力農場給農夫每顆蛋更高的收益，讓農夫以更人性化的方式去生產雞蛋，這是務農的本來面貌。今天生產雞蛋的地方根本不叫農場，多數是工廠。」

過一會兒，他得停止講話，去照顧母雞。幾個星期後，我再打去繼續我們的交談時，他正開著貨車行駛在州際高速公路上，準備拜訪活力農場在奧克拉荷馬州的一家會員農場。我聽得到衛星定位系統的電子合成語音，在背景中發號施令。

當時加州剛通過法律，規定從二○一五年開始，所有的母雞都不能養在籠子裡。我問他有沒有任何客觀證據顯示，這樣養大的雞精神壓力比較小、比較快樂，或者這只是人把自身感覺加諸母雞。

「我只能告訴你，我的母雞是蛋雞業裡最快樂的雞，」他說，意指活力農場的母雞不但無籠，而且全天都可以待在戶外。「不過，我不想誤導你。從動物福利的角度而言，你可以辯稱，牠們仍然有許多壓力源。」他舉例說，最近有隻山貓在一個月之內叼走了他兩百隻母雞。

我從閱讀中得知，雞蛋的血點是一種可靠的記號，表示蛋雞受到折磨。每一個血點來自卵巢的一次微出血，說明在雞蛋形成期間母雞感受到精神壓力。

我問歐海爾，常不常在自己的雞蛋裡發現血點。他猜想，他的合作社跟其他蛋場的血點出現頻率沒有差別，不過他立刻又說，這點不完美對滋味和品質沒有影響。其實，這還可能代表雞蛋很新鮮，因為蛋擺久了，血點就會散去。

跟歐海爾的交談帶給我一些困惑。最近，我不再買附近全食超市三塊五毛一打的雞蛋，改買活力農場七塊九毛的產品。我為自己的奢侈尋找正當理由：後者的味道更豐富細致，我提醒自己要重質不重量。

不過，老實說，這是一筆對母雞身心健康的投資，最終是這點才使我覺得可以花費兩倍以上去買一打雞蛋。我在金禧和晃馬學到的關於草場放養的一切，使我深信那是對動物與地球最健康的體系。現在歐海爾卻說，事情並非如此直接了當，放養雞也有壓力。

(本文摘自《好土地照顧好身體》/時報出版)

【內容簡介】

作者戴芙妮．米勒是一位家醫科醫師，因對於某些身體不適與慢性病，無法以現代醫療「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的化約主義來診治，而不斷找尋更有效的療癒與保健手段。

然而，因為一本書的啟發，她意外發現土壤的生態系統，與人類的生物系統運作並無二致，而且人體構成單位的礦物質和維生素也是源自土地，因此得出保持土壤的豐饒與維持人體的健康，這兩者的基礎理論是相通的。

特別是永續農業的作法，顯現出良好的土壤無須過多農藥或人工肥料，是透過與作物、生物與微生物之間微妙平衡的關係而產生。透過土地生生不息的規則，啟發了我們對於健康的關注層面，不只在於基因與飲食，也應該擴及至情緒、環境與人際關係等諸多方面。

作者走出診間，除了學習農夫如何全面性思考土地與作物、家畜之間的關係，也將從農場學習所得，結合傑出生醫科學家的最新研究觀點，運用在病患身上，從倦怠不適、過敏、抵抗力低下、癌症、飲食失衡，到臉部保養等諸多病症，成功幫助病人及自己重新找回身心健康。

【作者簡介】

戴芙妮．米勒醫師（Daphne Miller M.D.）

哈佛大學醫學博士，畢業於布朗大學醫療人類學系（Medical anthropology），目前為執業家庭醫師、作家、加州大學舊金山校區臨床教授、加州大學柏克萊校區公共衛生學院研究科學家，同時也是《華盛頓郵報》健康與科學專欄作家。

米勒雖然身為醫師，但她也研究了健康、文化和農業之間的關係，其目標是從土壤中建立更健康、更具彈性的糧食系統。她廣受好評的處女作《叢林效應》（The Jungle Effect）深入全球各地的傳統社區，是她的找尋健康飲食的冒險之旅。