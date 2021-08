【野生白尾鹿大量接觸COVID-19】

根據美國農業部動植物衛生檢驗局(USDA-APHIS)的一項新的初步抗體調查發現在美國東北部地區生活的野生白尾鹿中,有多達40%似乎接觸了COVID-19冠狀病毒,幸運的是,這種病毒在白尾鹿身上竟無明顯疾病,不過令人擔憂的是這是野生動物廣泛接觸SARS-CoV-2的第一個證據,很可能是從人傳到動物上的,這引發了人們對動物感染病毒的擔憂,某部分的動物可能會成為SARS-CoV-2的宿主,而這可能會傳回到人類體內,再次引發新的疫情。

【2019年就出現了陽性樣本】

科學家們分析了生活在伊利諾伊州、紐約州、密西根州和賓夕凡尼亞州野鹿身上所收集到的624份血清樣本,從2021年採集的樣本中來看,有152個樣本(約40%)含有SARS-CoV-2抗體,表明野鹿曾接觸過病毒,且若按州分類,陽性病例在密西根州為67%,在紐約州為31%,在賓夕凡尼亞州為44%,在伊利諾伊州為7%。

研究人員還在2020年1月病毒流行早期發現了三個陽性樣本,從2020年到2021年,總共約有三分之一的樣本含有SARS-CoV-2抗體,甚至還有一份2019年的陽性樣本,不過目前沒有具體證據表明該病毒當時就在美國存在,因這病例可能都只是假陽性的結果。

【白尾鹿經常與人密切接觸】

雖然這些結果都需要進一步確認,但依照數據看下來暴露於SARS-CoV-2的野鹿數量卻很驚人,美國農業部生物檢疫局在給IFLScience的聲明中說:「野生白尾鹿接觸SARS-CoV-2的發現並不意外,因為白尾鹿易感染病毒,且病毒在美國大量存在,光是美國疾病控制和預防中心的估計,就有超過1.14億美國人感染了SARS-CoV-2,更何況白尾鹿經常與人密切接觸。」

不過目前科學家還不清楚這是如何發生的,照推測白尾鹿可能是通過與狩獵、實地研究、保護工作、野生動物旅遊等工作人員的直接接觸所感染的,另外受污染的水源可能也是一個潛在的傳播途徑。

且白尾鹿絕不是唯一可能感染SARS-CoV-2的動物,根據報導,有一系列被圈養的動物和寵物都有感染,包括狗、貓、老虎、大猩猩和水貂,這只是其中的幾例,儘管可以通過接種疫苗和撲殺來控制疫情,但農場和家畜中也出現了不少的疫情,何況是涉及到像白鹿這樣的野生動物時,情況就更難控制了。

圖片來源:iflscience

資料來源:Tom Hale(2021AUG 04).Up To 40 Percent Of Wild Deer In The US Have COVID-19 Antibodies. Iflscience