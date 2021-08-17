由於創造者經濟的崛起，韓國新創Billyo透過與錄音室、舞蹈練習室、電影製片廠合作，在其應用程式上提供空間預訂服務。並獲得SparkLabs的種子輪投資。

隨著「創造者經濟（Creater Economy）」的興起，共用辦公空間出現不同的面貌。提供多樣化聯合辦公解決方案的新創公司正引起投資者的關注。提供創意空間預訂服務的韓國新創 Billyo 吸引了 SparkLabs 的種子投資。投資金額保密。

Billyo運營一款APP，幫助用戶預定舞蹈練習室、音樂練習室、錄音室、攝影工作室、創作空間等創意空間。目前，該新創與全國3000多家舞蹈練習室、音樂練習室、電影製片廠合作，提供空間預訂服務。

儘管COVID-19的疫情嚴峻，但與去年1月相比，Billyo 的每月預訂量增加了 480%。Billyo 還運營著一個社群平台，以進一步吸引韓國MZ 一代的觀眾（指出生於1985-2012年的年輕族群）。

【支持「創造者經濟」】

Billyo 旨在利用 K-Pop 內容流行的力量並支持MZ世代的創作者。Billyo 首席執行官 Ahn Jun-hyeok 表示：「現在是『創造者經濟』時代，任何人都可以通過自己的才能和創造力追求利潤。我們熟悉互動形式。」

「我們計劃提供一種服務，讓他們可以根據更準確的資訊預訂所需的空間，並將其構建為一個平台，讓他們不僅可以在空間中練習，還可以體驗內容創作和各種機會。」

領投的 SparkLabs 團隊負責人 Hwang Ha-Jeong 表示：「Billyo 的管理層和成員了解其用戶並具有快速執行的能力。儘管自去年以來疫情持續存在，但預訂數量一直在穩步增加。它已顯示出增長潛力，預計將有助於進一步最大限度地提高便利性，並在未來通過服務進步擴大市場。」

同時，Billyo 入選今年第 17 屆 SparkLabs 加速器計劃，併入選 NH Digital Challenge+ 5th Startup Program，即 NH Nonghyup Bank 的創業孵化計劃。

編譯：Fang Hsuan Hsu 核稿：William Lin 資料來源：KoreaTechDesk

原文來自 TBE 科技東西