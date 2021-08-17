45歲賴先生任職電視台攝影記者，去年底出現步態不穩、肢體無力等症狀，更多次開車不慎撞到路樹，因驚覺恐不對勁，赴醫檢查果然確診為原發性惡性膠質細胞瘤，一度評估僅剩1年壽命，所幸醫療團隊開刀切除腦瘤，搭配術後積極復健，奇蹟於半年內恢復行走能力，順利重返工作崗位延續職涯。

●原發性惡性瘤 不治療恐要命

亞洲大學附屬醫院院長許永信表示，原發性惡性膠質細胞瘤為惡性腦瘤中，最常見也最惡性的腫瘤，因為初期症狀不明顯，一旦確診，多數病人平均不到一年半的壽命，若選擇放棄治療，恐怕僅剩3個月餘命。

許永信醫師說明，原發性惡性膠質細胞瘤的表現症狀，與腫瘤生長位置和造成腦部水腫的程度有關。

最常見的三大症狀為漸進式神經學缺損、頭痛和癲癇，其中漸進式神經學缺損以肢體無力最常見，可能出現視力缺損、運動或感覺異常、步態不穩、記憶力缺損等症狀。

●腦癌長期抗戰 小心處理避免後遺症

許永信醫師指出，腦癌無法預防，目前治療方式以手術治療為主，放療、化療為輔，若腫瘤生長在危險位置，術後恐導致癱瘓、語言異常等，需要由神外醫師小心處理，才有機會將後遺症的發生機率降到最低。

●出現這些症狀 應提高警覺盡速就醫

許永信醫師提醒，原發性惡性膠質細胞瘤目前發生原因不明，可能為基因突變。民眾可透過均衡飲食，培養運動習慣，以及良好生活作息，以提升免疫力。