電玩不僅是年輕人的娛樂，還能幫助長者防失智！荷蘭長照專家赫曼從遊戲出發，結合互動科技與高齡健康產業，翻轉老化的必然。

戴上VR眼鏡、拿起遊戲搖桿，徜徉在電玩世界——這個景象不再是年輕人的專利，也是如今全球許多長者的嗜好之一。

隨著年齡漸增，人們的認知能力也下滑，社會功能開始出現障礙。記憶力衰退、無法計算簡單的數學、執行日常活動出現困難……這些問題都讓長期照護的負擔增加。因此，「認知訓練」領域的專家一直都在尋覓，希望透過不同方式，訓練長者的心智功能，延遲、甚至翻轉失智失能的速度。

●愛打電玩遊戲 他成功接軌長照與科技

10月19日登場的2021《康健》主辦的〈高齡國際趨勢論壇〉中，荷蘭高齡科技創新專家赫曼（Henk Herman）將應邀演講。2008年從愛因霍芬科技大學（Eindhoven University of Technology）拿到博士學位。在學期間，他的研究主題都與圍繞著「高齡電玩」。

赫曼自己也熱衷於電玩遊戲，包括世紀帝國、GTA俠盜獵車手、快打旋風等全球知名遊戲，都是他的最愛。

從認知人因工程學系畢業後，赫曼攻讀心理學與高齡科技，他研究人機互動，都在叩問同一個問題：如何妥善運用數位遊戲，促進長者健康、提升長者與周遭環境的互動品質？

「我想努力去建置、改善有關健康照護的技術與服務，」赫曼說：「特別是因為年紀增長、患病等因素，在使用這些服務時，出現障礙的人們。」

●電玩不只改善健康 還能促進適應力

荷蘭的網路普及率超過95%，在65～75歲的年齡層，也有高達74%人使用網路。對赫曼來說，這是一個結合科技與長照的理想環境。

離開校園後，他決定持續耕耘長照產業的互動科技，到恩荷芬理工大學任高級研究員，主要開發人機互動技術。同時，他也加入了國家級長照智庫Vilans，在數位醫療小組（eHealth）擔任顧問，研發各式各樣適合長者使用的科技產品。

「學習玩電玩，不但能幫助長者提升健康，還能促進他們與周遭環境共處的能力。」赫曼指的，是近年蔚為趨勢的智力遊戲（serious gaming）和健身遊戲（exergaming），在遊戲化的情境下，鍛鍊體能、也訓練心智。

●老人對「挑戰」興趣缺缺？ 赫曼：他們很熱衷！

長者能夠從電玩中學習到什麼？怎麼設計電玩，才能達到「訓練長者不失智失能」的目的？赫曼在研究中，比對歐洲多國長者使用不同類型遊戲的情境。

他發現，即便是年事已高，長者依然對「挑戰」躍躍欲試。在遊戲中加入訓練成分，可以提高長者的遊戲動機，有趣的是，這種挑戰不僅僅限於個人成就的達成，也包括維繫社群生活。

比方說，老人不但對於「破解遊戲任務」充滿熱忱與執著，也很熱衷於參與分享交流活動，與彼此交換攻略、戰術等。這些習性跟年輕人相比，實在沒有什麼不同。

「對於長者學習性電玩的潛力，我們非常樂觀，類似的產品將能提供一個終身學習的途徑，讓長者獨立生活，也能健康老化，」赫曼強調。