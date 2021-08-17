之前有跟大家談過如何從防守方的投手「每局被上壘率」(WHIP)看運彩投注眉角，今天再來跟大家談一談如何從攻擊方的打者「整體攻擊指數」「OPS」來看運彩投注眉角。

從棒球攻擊指數「OPS」看運彩投注眉角

所謂打者的「整體攻擊指數」它的英文是「 On-base Plus Slugging」，簡稱「OPS」，是指打者的「上壘率(On Base Percentage簡稱OBP)」加上「長打率（Slugging Percentage簡稱SLG）的和，這個數據可以就個別的打者統計，也可以就整個球隊把所有的打者一起加總統計，用來衡量個別打者或整個球隊的攻擊能力。

「整體攻擊指數」OPS值公式解說。(台灣運彩提供)

上壘率(OBP)的公式是【（安打數＋保送數＋觸身球數）÷（打數＋保送數＋觸身球數＋高飛犧牲打數）】，這個數值愈大表示這個打者或球隊愈容易站上壘包；至於長打率（SLG）則是【壘打數 ÷ 打數】，其中壘打數的計算是「一壘安打數 × 1 + 二壘安打數 × 2 + 三壘安打數 × 3 + 全壘打數 × 4」，同樣地，這個數值愈大表示這個打者或球隊愈容易將壘上的跑者送回本壘得分；把這2個率相加一起看它的總和，如果愈大就代表攻擊力愈強，得分的機會就越高，運彩買「大分」過盤中獎的機率相對就高。

球隊整體打者OPS值排名前10。(台灣運彩提供)

球隊整體打者OPS值排名後10。(台灣運彩提供)

本季美職(MLB)30支球隊截至7/8的「整體攻擊指數」「OPS」值以太空人的0.792為最佳，藍鳥的0.784以及天使的0.762分居2、3名，其中天使的「二刀流」大谷翔平個人的「整體攻擊指數」「OPS」值高達1.064，居全聯盟第3，他的長打率「SLG」0.700更是高居全聯盟第一，至於「OPS」值排名最後的3支隊伍則分別為海盜的0.659、水手的0.672以及馬林魚的0.675，相關統計如附表，提供大家運彩投注「大」「小」分玩法時參考。