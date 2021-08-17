網友分享重機在北宜過彎失敗摔落山谷影片。（截自私密社團《●【爆料公社二社】●》）

不少重機或是跑車，會選擇到北宜公路跑山，但北宜向來有「九灣十八拐」之稱，過彎一個不小心，就容易發生意外。有網友分享影片，只見一輛重機在北宜28.3k處，過彎失敗，滑向對向車道後衝出護欄，秒變「藤原填海」。

「重機騎士過彎失敗掉落山谷...北宜28.3k」，一名網友在臉書私密社團《●【爆料公社二社】●》分享兩段影片，第一段是15秒行車紀錄影片，只見2輛重機近距離跟車在山路上馳騁，經過一個大彎道時，前車順利壓車過彎，但後方那輛重機卻過彎失敗，車子滑向對向車道，且恰巧有貨車開過，重機驚險沒被貨車撞上，但是卻直接衝出護欄，消失在鏡頭外。

另一段12秒影片，則是疑似一名騎士摔落谷底，卻幸運保住一命，不停發出「啊啊」的哀嚎聲。

眾多網友看完影片忍不住回應：「療癒」、「好療癒」、「自作孽」、「哈哈，看到撇出去的那一剎那真是舒暢啊」、「有需要拿生命在騎車嗎？」、「當藤原填海了！！ 白癡」、「這樣太危險.....飛太遠.....」、「騎車到一半突然想到有事，抄小路下山」。

不過也有網友指出兩段影片應該是兩回事，第二段影片是日前大學生無照夜衝合歡山，人車墜落山谷，生命跡象正常，只是全身多處撕裂傷。