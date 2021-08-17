導演曹瑞原執導的史詩旗艦戲劇《斯卡羅》，14日首播後收視開紅盤，演員、劇組開心之餘，卻也有令他們難過消息。戲裡飾演琅𤩝十八社大股頭「卓杞篤」角色的查馬克・法拉屋樂16日深夜傳出病重消息，導演曹瑞原剛剛表示：「親近的人說他還有意識，我跟劇組人員說，我們就先幫他禱告。」

曹瑞原表示，查馬克・法拉屋樂拍攝過程都很好，之前宣傳活動邀他，他回了訊息說身體不舒服，當時沒有和他通電話，直到上禮拜首映會，他回說身體還是不OK，「他給我們他的祝福，就如他這個人一樣誠懇的祝福，他對未來有很大的理想，看得出他對這塊土地的熱愛，我們還是讓他安靜，休養比較重要，我們也只能等消息」。

導演誇查馬克．法拉屋樂飾演的卓杞篤，為角色加很多分。（摘自《斯卡羅》官方臉書）

談起與查馬克的合作，曹瑞原說：「我從來沒有在一個人（演員）身上花這麼大力氣。」當初為了邀查馬克演出，曹瑞原除了三顧茅廬也費了一番口舌，「查馬克覺得卓杞篤是部落的象徵人物，覺得自己沒有資格演，我說如果你來演，角色很有說服力，對角色一定加分，我一直不放棄，當時我已經找到第一個人選，就不想再找第二個」。

曹瑞原非常誇讚查馬克，「他族語講得很好，演員和他對戲都可以感受他的氣場，角色渾然天成。那時他的學校工作和拍戲兩頭燒，他總是要做到最好，拍攝過程他也給部落的年輕人信心和勇氣，為他們的文化完完全全的投入和熱愛，他的思維、遠見、視角是很高超的，格局很大」。

查馬克．法拉屋樂是屏東泰武國小教導主任，並指導學童練唱排灣族的古老歌謠，成立「泰武國小古謠傳唱隊」後，團隊錄製的傳統音樂專輯《唱一首好聽的歌》曾入圍第18屆金曲獎最佳原住民音樂專輯獎，為傳唱隊打響名聲。他對保存排灣族的傳統文化不遺餘力，不僅將排灣族的知識編成教材，更以歌謠的方式讓學童認識部落文化，2017年因此獲頒師鐸獎。