31歲的黃沐妍（小豬）今年買下老房後翻新裝潢，日前有節目到她家採訪，搜出許多男性的衣服，似乎有非常友好的異性與她同住。本刊調查發現，這位與小豬十分友好的男性，應是YouTuber「傑夫」，他除了與小豬到運動中心打桌球，也十分認真調教對方的球技，運動完更一同待在女方的香閨用餐，至深夜仍未離開。

桌球教練傑夫開著黑色特斯拉，接小豬到南港運動中心。（圖／本刊攝影組）

八月三日下午近六點，一輛黑色特斯拉轎車開到小豬家門口，緊接著便看到她在大雨中快步上車，直奔台北市南港運動中心的地下停車場。車子停好後，小豬與駕車的男子從後車廂取出球具，儘管兩人手上的東西不多，男子還是貼心地接過小豬手上的網子，接著一同前往六樓的桌球區。

兩人雖保持距離，傑夫仍貼心地拿著所有器材，沒讓小豬費力提著。（圖／本刊攝影組）

本刊記者觀察，男子一邊發球給小豬，一邊修正她的動作，應該是她的教練。一小時後練習結束，男子似乎還不斷地給予小豬建議，講到激動時，甚至一度拉下口罩，神情有幾分凶狠，看來應該是個嚴師，小豬則一邊喝水，一邊聽對方的諄諄教誨。

打球的過程中，傑夫不斷地調教小豬的動作和姿勢。（圖／本刊攝影組）

晚間七點，兩人下樓取車後，先到一家泰式料理餐廳買晚餐，小豬提著至少八個餐盒離開，看得出不只一個人要吃；七點十八分，男子先送小豬回家，接著開進附近的停車場。男子停好車後，拿著小豬的水壺和自己的瓶子，到洗手間裝水，接著回到車邊，似乎在為愛車的水箱加水，看來他和小豬的交情有一定程度，才可任意將對方的水壺拿來使用。

運動完傑夫開車載小豬到餐廳取外帶餐點，看餐盒的數量，似乎是兩人要吃的。（圖／本刊攝影組）

處理完愛車的問題，男子隨即拿著水壺，熟門熟路地直奔女方住家，直到深夜一點仍未離開。當晚進出該公寓的人，看來都有些年紀，像是該處的住戶，並沒看到與小豬年齡相近的人造訪。

停好車的傑夫，拿著小豬的水壺，熟門熟路地進入她家。（圖／本刊攝影組）

本刊調查，男子以「KCCC傑夫」之名，在社群網站成立帳號和YouTube頻道，對桌球運動十分熱血的他，曾是實踐大學桌球積分賽的主辦人，也訪問過桌球國手林昀儒。他在「居家防疫」的影片中，找來小豬一起開箱球桌並對打，兩人的互動十分自然，似乎也透露著他們關係匪淺。

在傑夫的社群網站和個人頻道，有許多桌球相關的發文，他也曾與小豬同框對打。（圖／翻攝自KCCC傑夫IG）

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