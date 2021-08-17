台中市家庭教育中心主要推展各項家庭教育活動，傳達家庭和諧的重要性，為讓更多市民加入推展家庭教育的行列，今年度對外招募志工，歡迎年滿18歲以上，對家庭教育推廣有興趣及熱忱，並有志學習繪本帶領、桌遊、親子活動、設攤宣導的民眾，踴躍報名加入志工服務團隊。

擔任台中市家庭教育中心推廣活動志工，將近20年的陳女士分享，透過中心相關的在職訓練課程，不僅讓自己擁有更多專業知能，在帶領各項家庭教育活動時，看到民眾滿足的笑容及積極正向的回饋，讓她深受感動，覺得生活更充實，生命更具意義，邀請有志推廣「家庭教育」理想的市民，一同擔任志工。

家庭教育中心表示，家是每一個人最早接觸的團體，也是社會最小的單位及安定的基礎，有了健全的家庭才有安定的社會，歡迎市民朋友投入家庭教育志工服務行列，讓更多家庭得到愛與溫暖的支持，即日起至8月31日止受理報名，報名表請至台中市家庭教育中心網站下載。