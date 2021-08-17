美國隊這一回東京奧運差點丟掉金牌榜老大，就如男籃隊差點栽跟頭一樣。美國男籃摘金之後，總教練帕波維奇(Gregg Popovich)一吐悶氣，在休息室對球員發表感言的時候忍不住飆出粗話：「最後我還要跟外頭那些人說，他Ｘ的知道我們的厲害了吧？婊子！」獲得球員鼓掌喝采，這段影片近日也在網路流傳。

Gregg Popovich Gold Medal Speech: pic.twitter.com/ulpxpYPznJ — Noah Magaro-George (@N_Magaro) August 16 2021

雖然早已「正名」為男籃代表隊而不是「夢幻隊」，但外界對於美國隊在熱身賽連吞兩敗仍很不諒解，特別是本屆陣容很強，杜蘭特(Kevin Durant)、利拉德(Damian Lillard)在NBA都是一個打五個的猛將。帕波維奇感覺媒體把矛頭對準他，氣得他在熱身賽跟記者鬥嘴：「你到底要不要讓我講話？你可以安靜一下讓我說話了嗎？」

奧運正式開打之後，美國隊預賽第一仗就輸給法國隊，而且是遭對手逆轉，奧運4連霸之路岌岌可危。所幸美國隊之後一路凱歌，更在金牌戰力壓法國隊復仇，打得法國中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)含淚離場。

帕波維奇摘金之後在休息室說：「我們拿到冠軍了，很高興有機會與大家共事，我們一開始被痛宰，最後以勇氣克服許多挑戰，大家也犧牲與家人相處的時間，我以大家為傲。」帕波維奇講了很多場面話，球員們安靜地聽，最後霸氣飆粗話結束演說，卓雷蒙格林(Draymond Green)這類的粗漢立刻拍手叫好。畢竟他們為國出征又沒有錢賺，還要被外界責難確實不太公平。