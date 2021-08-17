營運回穩 德國政府逐步出清漢莎航空持股 08:232021/08/17 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國財務局16日表示，隨著航空業經營情況轉趨樂觀、脫離疫情陰霾，德國政府計畫於未來幾周出售手中持有的漢莎航空（Lufthansa）5％持股。 在新冠疫情危機爆發後，漢莎航空與整個航空業營運備受衝擊。德國政府透過官方經濟穩定基金（WSF）紓困漢莎航空60億歐元，交易條件之一是前者能夠以3億歐元取得後者20％股權。 WSF先前表示，他們將在2023年前出清漢莎航空所有股權（如今市值超過10億歐元）。這次先售出四分之一持股。 美國務卿就阿富汗局勢與中俄印巴外長通話 60多國聯合聲明 籲讓想離開的人離境 #漢莎航空 #德國政府 #億歐 #航空業 #WSF 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 他失業當清潔工養家 下秒竟獨得頭獎16億 10:092021/08/16 搜奇 中秋連假離島航空 周三上午9時開放訂位 15:362021/08/16 生活 《國際金融》陸經濟數據拖累 歐股連10漲止步 10:012021/08/17 財經 房市微解封 全台「疫情降價宅」重新開回高價 12:132021/08/16 房市新訊 《國際金融》連10紅止步 歐股開低 16:332021/08/16 財經 英特爾密會美國官員 推銷晶片投資計畫 21:292021/08/16 財經 疫情趨緩 基建推動 1～7月螺絲螺帽出口值成長逾3成 10:032021/08/16 財經 《台北股市》南韓上周慘遭提款60億美元 台股本周留意外資動向 14:502021/08/16 財經 台股狂跌 有人撿鑽石 老手曝這幾檔錯殺股最看好 05:162021/08/16 財經 《傳產》疫情緩 降價宅數趨減 11:432021/08/16 財經 2021長榮航空城市觀光馬拉松賽事取消 10:232021/08/16 財經 財經熱門新聞 台股暴殺玻璃心碎了 韭菜狂洗1星負評洩憤 長榮、陽明都受害 - 財經 台電總處一週2確診案例 百名員工安排PCR並居家辦公 - 財經 - 中央社 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 創紀錄 台塑集團今年加薪3.83％＋1萬元紅包 - 財經 台股狂殺近200點 收16661點 成交量剩不到3000億 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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