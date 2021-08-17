德國財務局16日表示，隨著航空業經營情況轉趨樂觀、脫離疫情陰霾，德國政府計畫於未來幾周出售手中持有的漢莎航空（Lufthansa）5％持股。

在新冠疫情危機爆發後，漢莎航空與整個航空業營運備受衝擊。德國政府透過官方經濟穩定基金（WSF）紓困漢莎航空60億歐元，交易條件之一是前者能夠以3億歐元取得後者20％股權。

WSF先前表示，他們將在2023年前出清漢莎航空所有股權（如今市值超過10億歐元）。這次先售出四分之一持股。