美國藥廠輝瑞（Pfizer）與合作夥伴BioNTech16日表示，他們已向監管機關美國食品藥物管理局（FDA）遞交初期試驗數據，希望取得第三劑疫苗的緊急使用授權。

輝瑞與BioNTech表示，據初步研究顯示，疫苗效力會隨時間減弱。比起兩劑疫苗，第三劑疫苗能提供更強的保護力，以對抗傳播力更強的Delta等變種病毒。

他們在未來幾周也將向歐洲監管機關提交數據並申請第三劑疫苗的緊急使用授權。FDA上周已授權免疫功能低下者可施打輝瑞或莫德納疫苗加強劑。