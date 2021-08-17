美國汽車安全監管機關16日表示，在電動車龍頭特斯拉（Tesla ）發生數起車禍後，他們已針對該公司Autopilot自駕系統安全性展開正式調查。
特斯拉傳出Autopilot自駕系統出錯引發多起車禍意外。美國公路交通安全管理局（NHTSA）表示，自2018年1月以來，他們已發現11起相關車禍，這些意外共造成1人死亡、17人受傷。
NHTSA調查後可能要求特斯拉進行召回，或限制Autopilot操作的方式、時間與地點等。若真的如此，這可能打擊特斯拉在自駕系統的領先優勢。
美國汽車安全監管機關16日表示，在電動車龍頭特斯拉（Tesla ）發生數起車禍後，他們已針對該公司Autopilot自駕系統安全性展開正式調查。
特斯拉傳出Autopilot自駕系統出錯引發多起車禍意外。美國公路交通安全管理局（NHTSA）表示，自2018年1月以來，他們已發現11起相關車禍，這些意外共造成1人死亡、17人受傷。
NHTSA調查後可能要求特斯拉進行召回，或限制Autopilot操作的方式、時間與地點等。若真的如此，這可能打擊特斯拉在自駕系統的領先優勢。
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