劉寶傑爆陳時中「最棒之處」 吳子嘉聽完表情全變了

全台鬧疫苗荒，衛福部長陳時中卻要新北市少開接種站。政論節目主持人劉寶傑表示，陳時中讓他想起以前在部隊最佩服的一種人，一說完讓美麗島電子報董事長吳子嘉笑翻狂比讚。

昨（16）日《關鍵時刻》節目中談及疫苗議題，面對疫苗不足的問題，吳子嘉提到，陳時中剛開始講說接種站不足、打太慢，後來又說打太快，問他價格就說居心叵測，且韓國搶到疫苗他不動如山，這臉皮厚到什麼程度，根本就是一個「市井的無賴」，只有他一個人在那邊，把衛福部耍得風生水起。

台灣面臨疫苗不足，許多人仍無法接種。（示意圖／本報資料照片）

劉寶傑則表示，「陳時中最棒的是什麼你知道嗎？以前我在部隊最佩服一種人，他每天很忙，他每天都會露臉，每天都在最重要的位置，然後他什麼事都沒做。」一番話讓吳子嘉笑翻狂比讚。

同場來賓、台北市議員徐巧芯也說，陳時中每天講的話很多，但講了老半天，裡面真正重點沒幾句，所以當BNT破局的時候，陳時中是不是不當一回事？沒買到就算了，好像說我們還有很多量，可是年輕人、小孩子的疫苗，完全沒有人在幫他們顧。

「政府常常欺騙你，但疫苗沒有就是沒有了。」徐巧芯指出，五月時民進黨說疫苗沒有不夠，是因為地方政府打太慢，且當時指揮中心都會做一個表格，高雄第一名、台北最後一名、新北第幾名、台中第幾名，最近怎麼都沒有看到再更新了？如果說真的打太慢那各縣市要檢討，打快一點，但陳時中又建議新北市可以少開一些接種站，何況接下來要開學了，再不打就趕不上了。