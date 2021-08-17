國內疫苗短缺，雙北市13日起面臨無疫苗可施打形成疫苗空窗期，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日回應「建議新北市可以減少開設接種站」，引發外界批評。國民黨台北市議員張斯綱認為，民進黨政府刻意把責任推給地方政府好掩飾無能，陳這次的失言不會是第一次，「民進黨接下來將原形畢露！」

針對台北市、新北市13日開始已無疫苗可施打，陳時中15日在記者會上表示，疫苗施打本來就照著計劃進行，但目前來看新北接種效率很高，一天可打5萬多劑，若發4萬多劑，2天就可以打完，15萬劑3天也可以消化完畢，「建議新北市可以減少開設接種站」，陳認為開設接種站及施打速度，地方政府可自行做適當安排。

張斯綱16日在臉書發文表示，幾個月前，民進黨為轉移疫苗政策失敗的話題，連續好幾天卯起來狂打雙北疫苗庫存最多、施打速度太慢、再打不完快過期，順便造神南部縣市打得多快多棒。

張斯綱質疑，如今疫苗數量嚴重不足、民眾施打期程出現斷層，陳時中竟在記者會上點名新北市施打效率高，「建議少開一點接種站」。之前不是還在罵打太慢嗎？怎麼現在又變成打太快了？「話都給你們說就好，追根究柢就是疫苗不足、疫苗不足、疫苗不足！」張更表示，陳現在只會講風涼話，把責任推給地方政府掩蓋自己的無能，當初疫苗政策失敗的後果已逐漸顯現，陳這次的失言不會是第一次，民進黨接下來將原形畢露。