今年學測數學考題難度高，台中一中3名考生得分失常卡關，經調整腳步再戰指考總算扳回一城，可上理想學校。薛晉賢力衝「難題」，數學科從學測14級分衝到指考96.8分，可望進台大醫科；王禹皓學測數學科10級分，大量練題目拚到指考86分，總分應可進台大商科；吳柏毅的學測數學7級分，靠著規律練題指考拿下76分，總分可望上台大商學院。

薛晉賢今年學測因為英、數卡成績關拿58級分，無法如願進入醫科，投入行醫救人領域，他再挑戰指考，數學科主攻高難度題目。他說，針對沒看過的活用題，不要慌張，從既有的觀念解題。他在指考總分拿下459分，應能如願進入台大醫科。

王禹皓在學測數學科考10級分，上不了理想中的台大管商學院。他指出，指考數學題雖大多是傳統考題，他大量練習模擬考題，運用很多觀念找解題的方法，訓練觀念連結及熟用。

吳柏毅則說，數學不是他擅長的科目，且學測得分失常只拿下7級分，他經過反省後規劃規律讀書計畫，每天到校讀書、做數學題10至20題，練習的題目不用多，但一定要深入了解解題技巧及想法。