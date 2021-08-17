教士隊簽下了賽揚獎投手艾瑞耶塔(Jake Arrieta)！乍看之下是很大的補強，特別是在主力先發投手達比修有受傷的時候（下背部緊繃），然而艾瑞耶塔卻被看扁了，媒體先前預測「沒人會簽他」，現在教士隊簽了媒體又說「教士隊很冒險」，事實是艾瑞耶塔很早就不是當年的艾瑞耶塔了。

艾瑞耶塔本季效力小熊隊，5勝11敗、自責分率6.88，其中最近15場的自責分率8.96，如果不是有賽揚獎招牌撐著，這種成績只能要到小聯盟合約。更糟的是他還欠缺防疫意識。

8月12日對戰釀酒人被痛打8分之後，艾瑞耶塔力勸記者脫掉口罩，「你旁邊又沒人，我希望你把口罩脫下來。」外界諷刺他不先檢討自己，居然管起別人的口罩。艾瑞耶塔拒打疫苗也讓球團不爽，被網友嘲笑「他的手臂沒打針也已經廢了。」

小熊隊隔天就宣布釋出艾瑞耶塔，當然這無關疫苗和口罩，兩者只是「時序上的關係，不是因果關係」，主要還是因為他投得太爛。不過《今日美國》仍以「艾瑞耶塔叫記者脫口罩之後就被釋出」為標題來消遣他。

正當大家以為沒人敢收艾瑞耶塔，此時教士隊出手令人意外，而且教士立即安排他本周登板先發。艾瑞耶塔才35歲，但他的高峰期在33歲就結束了，加上他態度不佳又輕忽防疫，他現在的名聲就剩下2015年那座國聯賽揚獎以及2016年的小熊隊冠軍。