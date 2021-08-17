位於關島附近海面的熱帶性低氣壓，快速往西移動，氣象局表示，最快明天(18日)有機會增強為輕度颱風，周五、周六比較接近台灣。然而氣象達人彭啟明認為，這兩天它缺乏發展動力，等周末到菲律賓東方海面時，觀察是否有機會再發展，至於其預測路徑，氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，熱帶性低氣壓路徑偏西，菲律賓到台灣都仍在射程範圍內。

彭啟明在臉書表示，熱帶性低氣壓在高壓下緣很強勁的偏東風帶動下，快速往西移動，但東風太強，少了偏西南季風與東風的匯流，一度將成為颱風，但又顯著的弱化，這兩天可能也缺乏更有利發展的動力機制，就看看周末跑到菲律賓東方海面上時，是否有機會再度發展。由於從東太平洋越過換日線過來的系統，發展條件消消長長，未來如何發展，不確定仍大，但至少短時間內對台灣沒有直接的威脅。

而「台灣颱風論壇」也在臉書指出，被高氣壓包圍的熱帶低壓快被乾死，要生成為颱風奧麥斯要再等等，過了關島後再看看有無死灰復燃的機會，假設能幸運存活下來，周五左右會抵達菲律賓東方海域，走偏西路徑，但角度上還有待觀察，「菲律賓到台灣都還在射程範圍內，只是強度不見得是颱風等級」。

至於近日天氣，彭啟明表示，周三到周四(18至19日)滯留鋒面稍微南下到台灣北方海面，這是非常少見的八月中有滯留鋒面接近台灣的現象，雖然鋒面不會到台灣上空，但會讓台灣附近的不穩定性增加，加上西南風增強，西半部及東北部整天不定時有局部短暫陣雨或雷雨，全台午後雷陣雨機會提高，溫度方面也會略降1至2度。周五開始太平洋高壓西伸，再度轉為夏季天氣。