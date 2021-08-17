一名男子昨(17日)天下午全身濕淋淋，獨自一人在澎湖馬公蒔裡漁港內遊蕩，遭到海巡安檢所人員發現後上前盤查，發現他神色緊張不像是遊客，清查後發現，竟然是一名張姓台商，宣稱自己去年合法前往廈門，但因證件遭到扣留，企圖從廈門偷渡回台，未料遭到船老大半途丟包後自行游上岸，海巡人員對張男說詞高度懷疑，目前正偵辦中。
海巡署蒔裡安檢所人員昨天下午四點多正在港邊進行巡邏蒔，看見該名男子自己一人在港邊遊蕩，而且全身衣物都是濕透，不像是一般遊客下水遊玩，而且神色緊張，一度以為是偷渡客。
岸巡人員見狀立刻上前詢問，但該位男子並沒攜帶證件，自稱45歲姓張，本身是一名台商，去年合法出境到廈門，但是證件卻遭查扣無法回台，所以才設法請人蛇集團安排偷渡，昨天凌晨他搭上漁船從廈門某漁港出發後，就一路被載到澎湖，但是船老大卻在海上將他丟包，讓他險喪命，好不容易才游上岸。
但是岸巡人員對於張男說詞相當懷疑，因為大陸漁船很難靠近澎湖本島如此近，而且昨天海巡署為了因應大陸禁漁期解禁，進行海上威力掃蕩，大陸漁船更不敢越界，因此張男證件為何遭扣?如何游上岸，仍有待釐清。
由於張男屬非法入境，立刻將他送往三總澎湖分院進行PCR檢測，初步採檢為陰性，事後進行隔離，目前全案疑點重重，海巡正深入偵辦當中。
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