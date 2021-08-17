為振興國內經濟，行政院原為延續去年三倍券經驗推出「五倍券」，但在朝野立委聯合砲轟下大轉彎，改為免自掏1000元的振興券。藥師林士峰表示，院長蘇貞昌16日僅邀民進黨立委討論相關事宜，顯見民進黨不演了，他們就是「只做民進黨籍的政府」，這與蔡英文2016年當選總統時宣示「未來不會以黨領政」，成莫大諷刺。

根據《中國時報》16日報導，蘇貞昌上午9點邀請執政黨立委至行政院討論振興券政策。英系立委江永昌指出，方案大致已有共識；新系立委郭國文則說，應是目前外界所知的方案，五倍券應該就叫振興券。由於政院沒邀在野黨討論振興券，國民黨主席江啟臣批評這是「密室協商」。

林士峰16日在臉書發文表示，面對所謂「振興五倍券」，一開始行政院就像去年萊豬政策一樣，把立法院當立法局，先拋出政策，再透過黨在立法院的絕對優勢，先斬後奏，直到民間反彈，黨內立委感到壓力，行政院才派員和自家立委溝通。

對此，林士峰直言：「今天甚至不演了，只邀民進黨立委討論，只做民進黨籍的政府，對非民進黨籍的立委的溝通，直接拒於門外。」林強調，2016年剛當選中華民國總統的蔡英文，曾宣示未來不會以黨領政，言猶在耳，令人感慨。