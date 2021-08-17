59歲「星爺」周星馳拍過、執導過無數的經典喜劇，也捧紅不少「星女郎」，不過向來感情生活成謎的他，直到去年和舊愛于文鳳打官司，才曝光兩人交往的過往，近日周星馳爆出正在追求年僅17歲的落選港姐張曉祺（Ukei），疑似和小42歲的Ukei譜出爺孫戀。

據《東網》報導，周星馳今年6月在一個派對上邂逅張曉祺，就向對方要聯繫方式，之後他常對女方噓寒問暖，並相約出遊，不過為了安全起見，他都用微信打電話，不會留下聊天紀錄，見面也不會合照。

張曉祺今年曾參加港姐面試，最終落選。(圖／翻攝自東網)

而日前周星馳和一票朋友搭乘價值破億的豪華遊艇出海，張曉祺也在其中，知情人士爆料，他對女方特別殷勤，每次約會都有專車接送，更會放下巨星身段替女方夾菜、倒酒。

17歲的張曉祺曾參加今年港姐面試，因是參賽者年紀中最小的，加上她穿上超貼身短裙，一轉身辣露屁股蛋，讓她搶盡鋒頭，並被封為「翻版沈月」，不過最終她沒入選。

不過有網友起底張曉祺其實家境優渥，年紀輕輕就有不少追求者，並有3、4次戀愛經驗，而爆料更指出她有特別癖好，喜愛上生物課，尤其解剖老鼠的環節更感興趣。