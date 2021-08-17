上櫃及興櫃公司110年第2季財務報告皆已依限完成110年第2季財務報告之公告申報作業；VHQ-KY公司(4803)上櫃有價證券自110年8月18日起採預收款券交易。

上櫃公司及興櫃公司應完成公告申報110年第2季財務報告家數分別為747家及269家 (不含申報期限為110年8月31日之第一上櫃、金控、銀行、證券、期貨及保險公司)，經櫃買中心統計，前開上櫃公司及興櫃公司皆已依限完成110年第2季財務報告之公告申報作業。

櫃買中心也公告VHQ-KY公司上櫃有價證券將自110年8月18日起採變更交易方式櫃檯買賣。

櫃買中心表示，VHQ-KY公司於110年8月16日召開重大訊息說明記者會，對於子公司VHQ Holdings Ltd發行之海外可轉換公司債到期償債事宜，未能具體說明目前與債權人之協商情形及完成簽署協議合約之期限、未來還款計畫及償債資金來源並提供相關事證，對投資人權益影響重大，核有櫃買中心業務規則第12條第1項第20款規定之情事，爰依規公告VHQ-KY公司有價證券自110年8月18日起列為變更交易方法，證券經紀商於接受委託買賣該公司有價證券時，應先收足款券始得辦理買賣申報。