塔利班花不到2周就攻入阿富汗首都喀布爾，美國狼狽撤僑的照片也隨之曝光，國民黨台北市議員王鴻薇比照美軍1975年撤離越南西貢的照片，感嘆昨日越南，今日阿富汗，歷史總是驚人的相似。

王鴻薇昨（16日）在臉書分享2張美軍撤離照片，指出1975年越南西貢淪陷前夕，美軍倉促撤僑，留下了從建築物頂樓搭直升機撤離的難堪畫面。46年後，同樣的事情，在阿富汗的喀布爾再度發生。

美軍撤僑照片。（圖片摘自王鴻薇臉書）

王鴻薇指出，美軍在阿富汗20年，拍拍屁股說走就走，留下的只有一片混亂，百姓生靈塗炭。事實上，這也不是美國第一次拋棄盟友，越南、庫德族，都是前車之鑑。

阿富汗政府被美國拋棄，王鴻薇直言，縱然有許多自身的因素，但也可見總把「不會拋棄盟友」、「自由民主人權」掛在嘴邊的美國政府，這些價值不會是他們的第一考量。

外媒報導，美軍直升機15日降落在駐阿大使館，協助使館人員撤離到機場，使館人員忙著焚燒敏感文件，屋頂上空可見裊裊煙霧。而這一幕被諸多媒體和共和黨參院領袖麥康奈等政治人物，比擬為新版「西貢時刻」。