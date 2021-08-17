行政院長蘇貞昌昨日上午邀集立法院民進黨團成員會面，針對振興五倍券討論，會中定調全民免支付1000元，可免費領取五倍券，並規劃「數位加碼」系統，預計10月上路，《中時新聞網》依照目前規劃整理5大重點，包括發放時間、紙本券、數位券，以及可使用範圍等。

五倍券發放5大重點。（圖／中時新聞網製表）

●誰可以領五倍券？

五倍券採不排富的普發方式，且不需支付1000元，全民都可以免費領取。

●五倍券面額多少？

紙本面額初步規畫為5張200元、2張500元，及新增3張1000元面額，但仍在討論階段，目前細節尚未定案。

●五倍券發放時間？

依照本來的規劃是9月中下旬，但相關措施仍要視疫情而定，因此估計最快於10月推出。

●五倍券使用範圍？

全國實體店家、攤商皆可使用，包括餐飲、百貨、零售、夜市、旅遊與藝文業等，也可繳納學雜費，不過非消費用途，如水電費、罰單、勞保費、健保費、國民年金保險費及繳稅等，皆不在適用範圍。電商部分僅有特定電商能使用，規劃比照去年三倍券模式，預計會列出「電商白名單」。

●五倍券發放形式？

發放方式預計依循去年三倍券模式，分為紙本及數位兩種。欲領取紙本券的民眾，可攜帶健保卡至郵局領取，或是至預定平台預購，於4大超商、全聯、美廉社、屈臣氏及康是美等超市藥妝等通路也可領取。

為提升民眾使用數位券意願，目前初步規劃研發五倍券App供民眾下載使用，並使用獨立QR Cord、獨立帳戶提供辨識，讓民眾可比紙本券享有更多優惠。另外，經濟部除了要推出數位加碼，為方便民眾領取，將健保卡插入讀卡機，或超商事務機認證身分後，進行家戶綁定，全家人的數位券即可集中於一人帳戶一次領。