小編今天（17日）精選5件不可不知的國內外財經大事。當沖證交稅稅率減半優惠將於年底到期，上周市場傳出財政部傾向不延長當沖降稅優惠，引發股市下跌且量能急凍，本周國發會主委、政委龔明鑫將邀集金管會、財政部協商當沖降稅優惠延長案，未來行政院可望採取折衷方案，傾向延長三年。

【1】當沖降稅 可望延長三年

國發會主委、政委龔明鑫本周將邀集金管會、財政部協商當沖降稅優惠延長案，據了解，在金管會主張延長五年，財政部評估不延長或採折衷延長方案下，未來行政院可望採取折衷方案，傾向延長三年。

【2】官股護盤 進場撿便宜

台股多殺多，強勢股輪流補跌，加權指數16日更一舉跌破半年線，市場「空方氣味濃厚」，所幸八大公股行庫從8月6日起至今買超逾172億元，成市場護盤「新勢力」。康和證券投資總監廖繼弘表示，台股需守穩16600～16800點，集結多方氣勢，以防下周季線下彎的壓力。

【3】上半年財報 五大天王爭鋒

上市櫃公司上半年財報16日全數出爐，獲利再創同期新高，上半年財報五天王出列，獲利王台積電、績效王大立光兩公司都蟬聯，成長王為鋼鐵股志聯，轉機王及毛利率增加王則為海運雙雄長榮、陽明囊括。

【4】美縮減QE 最快三個月內啟動

由於經濟持續復甦，聯準會（Fed）官員對於量化寬鬆（QE）退場計畫時程已快達成共識，最快三個月內啟動縮減購債，明年中完全退場。

【5】運費原料雙漲 陸紡織業紛停工

大陸2021年以來外貿成長強勁，但受到運費、原料成本雙漲影響，紡織業出口不進反退。大陸7月紡織品（含紡織紗線、織物及製品）出口額銳減逾兩成，已是連續第四個月下滑。