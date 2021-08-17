臉書網友留言。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

公視歷史劇《斯卡羅》上週六首播收視開紅盤，刷新公視開臺21年首播收視紀錄。由於其中法裔美國領事李仙得一角，歷史定位頗具爭議，該劇播出後隨即引發各界討論，不僅作家楊渡砲轟文藝創作不能竄改歷史、公視成綠營的傳聲筒，國民黨考紀會也痛批該劇「把台奸當成英雄」，無黨籍立委高金素梅更認為該劇是「對被屠殺的原住民再次的侮辱」。對此，有網友認為：「民進黨又在搞洗腦。」

楊渡13日在臉書發文表示，《斯卡羅》以陳耀昌的小說《傀儡花》為原著，小說中的李仙得被奉為英雄般的主角，然現實上，他卻是一個背信棄義的出賣者，出賣了原住民對他的信任與承諾，指引著日本軍隊來屠殺原住民。楊更痛批：「我還不知道公視是怎麼拍的，但把李仙得英雄化，美化，那簡直是對被屠殺的原住民再次的侮辱。而且是對被出賣的台灣人尊嚴的踐踏。」

此文一出，獲得熱烈迴響。國民黨考紀會、國民黨中央委員會葉慶元與原住民立委高金素梅都在臉書轉發此文。葉寫道：「把台奸當成英雄，然後再竄改歷史來予以歌頌，好像是台派的特色？」高金則特別將楊渡文中，強調李仙得對原住民傷害段落，貼在自己臉書上以示強調與氣憤。

高金素梅文章發出後，獲得超過4400人按讚、超過280人留言與超過110次分享，網友紛紛表示：「民進黨又在搞洗腦」、「感覺不會是拍貼近事實的，依據小說改編的話不太可能與裡面的世界觀差太多」、「此等事件美、日、法等國，都有非常多的歷史記錄，只是台灣人選擇遺忘」、「為何原住民同胞縱容主政者洗腦式的竄改歷史？原住民同胞在日據時期受迫害最嚴重，卻一再縱容先民的血淚史被竄改，而不抗議」、「現在的台灣感覺已經是美日的附屬國。民進黨所謂的的『國家尊嚴』，不過就是背祖忘宗，趨炎附勢」。