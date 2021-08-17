南投縣仁愛分局昨(16)日傍晚在霧社為山老鼠時，犯罪集團所開的一輛黑色轎車，拒絕受檢，加速衝過攔截點，還當街迴轉企圖衝撞員警，警方當街連開2槍欲攔停，但對方仍加速逃逸，經警方追緝3公里後，攔停該車，逮埔1人，另一人跳下山谷逃逸，今天上午7時許，逃逸的越南籍疑工在台14縣77.5公里處遭到逮捕，目前已送醫治療。

越籍山老鼠阿仁疑似帶有槍傷躲山區，清晨被警方逮捕。(仁愛分局提供)

仁愛分局前撞警遭開槍圍捕 越籍山老鼠負傷躲山區落網(仁愛分局提供)

仁愛分局表示，為緝捕逃逸山老鼠，警方昨晚動員至臺14線77公里處往山谷方向搜尋，沿路皆有發現駕駛越南籍移工(綽號：阿仁)遺留之血跡，隨即調派所有線上警力、山警、林務局人員共同至血跡附近方圓1公里內進行搜山，經比對駕駛阿仁逃逸地點之對向下行車輛(共17台)，今(17)日持續搜索，於7時45分在臺14線77.5公里處發現阿仁，立刻將他逮捕到案。

據了解，16日下午5點50分，霧社市區正直下班時間，大街上傳出尖銳的煞車聲，只見多名員警圍捕一輛黑色轎車，但該車並未停止，還倒車調轉車頭逃逸，警方這時開了2槍，附近居民聽到槍聲，高喊「開槍了！快點進屋！」最後該輛轎車仍然往埔里方向逃逸。

南投縣警局仁愛分局表示， 該分局佈線查緝山老鼠，發現嫌犯行蹤後，在16日下午5時50分，在仁愛鄉仁和路設置攔截點圍捕，但嫌犯駕駛汽車，拒絕停車，並意圖加速衝撞員警，過程中造成2名員警輕傷，警方正當防衛，對空開1槍後，對方並沒有要停車跡象，於是警方再對該車開了1槍。

員警追緝3公里後，該車失控，自撞山壁，駕駛打開車門，跳下山谷逃逸，警方逮捕坐在副座的1名嫌犯，並在車上查出100多公斤的扁柏、檜木及3.75公克毒品，在逃嫌犯，警方全力追緝中。

從行車紀錄影片可看到，該輛黑色轎車在攔檢站瘋狂衝撞，180度大迴旋撞爛路旁機車、民宅和警車後加速逃逸。黑車在連續彎道的山路上狂飆，上演《玩命關頭》，急衝、急煞、180度大迴旋樣樣來，不過最後黑車自己失控撞上護欄，車頭全爛冒白煙，一名藍色上衣男子下車後，迅速跳下山谷逃跑。

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