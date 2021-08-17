一名家住桃園自稱「女神」的女網友，日前在臉書PO多張女嬰照片，還寫下：「小孩剛吃完『竹筍炒肉絲』（指挨打）」、「吐一口，我彈十下」、「管你要不要喝，本女神叫你喝就給我吞下去」等語，網友看到怒轟根本是虐童，雖然「女神」半夜急刪文，還是被截圖瘋傳，引發不少網友憤怒灌爆她的臉書、IG大罵：「怎麼有這種媽媽」、「真的有病」。

「女神」發文遭備份。（圖／翻攝Dcard）

有網友將「女神」疑似虐嬰的發文，截圖PO到社交平台「Dcard」，截圖中可見，「女神」寫道：「小孩剛吃完『竹筍炒肉絲』，吐牛奶就要談（彈）嘴巴，吐一口，我彈十下。管你要不要喝，本女神叫你喝就給我吞下去，敢耍脾氣，大腿很有肉，我就竹筍炒肉絲加辣，我是不會順從你的」，並貼出小孩大腿紅腫的照片。另張截圖，「女神」貼出小孩大哭的照片說：「給我站在洗衣籃好好反省，倒啤酒在自己身上，我就看你哭多久，找X。」

女網友怒斥「女神」的行為已經虐童。（圖／播攝自Dcard)

原PO看後大怒寫道：「今天看到朋友傳的，真的太扯了，越看越生氣，這個小孩才多大？教小孩根本不是這樣教好嗎，點進去這人臉書看真的越看越難過，還自稱什麼本女神，這已經是虐嬰了吧！」、「這種人怎麼配可以生孩子，多少人想生不能生…小孩的照片沒一張看起來是開心的，妳到底憑什麼擁有小孩，竹筍炒肉絲，氣氣氣氣氣！那麼愛發文，就幫妳發來這裡給更多人看，讓更多人看到你們夫妻邪惡的一面。」

「女神」發文被備份。（圖／翻攝自Dcard)

另一段影片，「女神」抓住不斷哭泣、戴口罩的女嬰寫道：「小姐姐今天不用上課，在家吃竹筍，很好就是要把口罩給本女神戴上，沒有不行也要給我行，我管你行不行，左手臂吃竹筍，我看你在（再）不乖就吃右手臂的肉絲。」

網友灌爆「女神」臉書。（圖／翻攝當事人臉書）

有網友看後氣得留言大罵「女神要撐住啊，妳的事業曝光率即將巔峰了」、「桃園市政府警察局，這裡有人虐童」、「這位的老公就這樣放任一個瘋子母親虐小孩嗎？」、「吃啥小竹筍炒肉絲，不會教小孩不要生，刪什麼文，啊不是很猛很會PO？」。雖然「女神」發文不久已刪除相關PO文，但許多網友看到備份，氣得灌爆她的臉書、IG。還有有人表示已通報社會局。