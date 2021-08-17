健和興(3003)自結前7月每股稅前盈餘為3.92元，由於車市及基礎建設需求延續，且應用於儲能配電、電動(兩輪)車及大型基站的UPS等新產品在下半年到明年出貨逐步放量，健和興預估，下半年業績將優於上半年。

健和興產品主要分為綠能電工、汽機車(電動)、家電端子三大區塊，5G、電動車及再生能源商機湧現，健和興近幾年將產品重心放在5G網通設備、儲能配電、電動車與充電樁等，受惠於各國力推5G、電動車充電樁、再生能源發電儲能等基礎建設，加上電動車興起，帶動健和興今年業績表現亮眼。

健和興7月合併營收達4億元，月增1.71%，年成長52.74%，創下單月歷史次高，公司自結7月營業淨利為9694萬元，月增2.14%，年成長128.9%，稅前盈餘為1億1453萬元，年成長396%，以目前實收資本額15.57億元計算，單月每股稅盈餘為0.74元；累計1到7月合併營收達26.54億元，年成長46%，為歷年同期新高，每股稅前盈餘為3.92元。

就各產品來看，在5G基站建置及儲能配電部分，健和興針對儲能配電櫃、輸電基礎建設、智慧電網等開發高電壓、大電流連接器，也針對基站及自動化設備等開發UPS新產品，相關新產品自去年開始有穩定的營收貢獻，預估出貨及營收將逐步放大；健和興預估，今年基礎建設相關電工綠能產品年成長幅度約10%到20%。

在車用方面，健和興除是美系電動車大廠及部分兩輪電動車供應商，充電樁之充電槍產品亦透過車廠、電源供應器廠及系統廠出貨歐洲、美國及大陸地區，公司亦已針對大型充電站及電動巴士開發DC直流充電槍，以及LED光源模組連接器，受惠於歐美及大陸積極建置充電樁及各大車廠積極推出新款電動車，目前車用訂單強勁，健和興預估，今年車用產品佔比可望達20%。