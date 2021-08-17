30歲男星吳亦凡上月底因涉嫌強姦罪，被北京朝陽警局刑事拘留，昨(16日)「平安北京朝陽」官方微博宣布，吳亦凡因涉嫌強姦罪遭批准逮捕。而先前傳出因寵溺兒子害孩子走歪路的吳亦凡媽媽吳秀芹昨晚首度露面，獨自一人邊滑手機邊回豪宅家中，看來憂心忡忡，而都美竹也現身粉絲群報平安，強調北京警方「真的特別好」。

網紅都美竹先前爆出吳亦凡以選角為名義邀她到家中，結果被灌酒、發生關係，之後又爆出選妃、收手機等傳聞，種種醜聞爆發，吳亦凡第一時間否認，上月底卻遭刑事拘留，之後不僅工作室和個人微博被註銷，作品也全面被消失，昨「平安北京朝陽」證實：「北京市朝陽區人民檢察院經依法審查，對犯罪嫌疑人吳某凡以涉嫌強姦罪批准逮捕」。

吳亦凡母親首度現身。（圖／翻攝自會火微博）

而先前週刊報導，原本前途光明的吳亦凡走偏路的原因之一疑和媽媽有關，據知吳母從小將兒子送到加拿大念書，因聚少離多，使母親更加倍寵愛吳亦凡，後來他出道、解約，都由媽媽吳秀芹出手為他善後。大陸媒體報導，昨晚吳母在朝陽區藍色港灣附近散步，之後搭車回到兒子的豪宅，她一路上心神不寧、腳步沉重、狂滑手機，也許與得知兒子的消息有關。

都美竹按讚北京朝陽公安微博。（圖／翻攝自都美竹、搜狐娛樂微博）

而網紅都美竹昨在第一時間按讚了「平安北京朝陽」、「朝陽檢察」宣布吳亦凡案件進展的文章，她更到粉絲圈報平安寫下：「終於，感謝朝陽公安，他們真的特別特別好，謝謝你們，我們都好好的」，網友也回應：「都美竹是戰士，一己之力打敗了資本和流量」、「真的要不是都美竹的勇敢，吳籤（吳亦凡）可能還逍遙法外」、「所有長得漂亮，年紀小的，準備進入娛樂圈的小姐姐或者在校的藝術學院的美少女們，你們都應該感謝都美竹」、「希望新生活一切順利」。