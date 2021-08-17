今年的新北好茶蜜香紅茶比賽結果出爐，冠軍由傳承六代製茶好經驗的三峽區農友周平國奪得，他擁有0.7公頃茶園，自去年起不使用農藥，開始轉做野放茶，朝友善方式管理茶園，並顧及食安，主動將茶葉送檢驗，為茶業永續經營努力。

周氏家族務茶於1879年開始至第七代周平國，他從當兵回來正式從事茶產業近30年，從小在茶園中長大，跟著父親學習種植、採收、製茶，他在1998年創立「日盛製茶」行號，茶品有碧螺春、紅茶、白茶等，以及種植全台唯一茶種大紅袍與一葉茶。

春茶期間，周平國也會固定到中部做高山烏龍茶，學習不同地區的製茶技術，融會貫通從採摘、萎凋、殺菁的製茶過程，完全不借他人手，秉持「可以動才去動，可以炒才可炒」，要做就要全力付出的耐心及堅持職人精神。

三峽區農會總幹事張永巨表示，本次評審由行政院農業委員會茶業改良場副場長邱垂豐及文山分場分場長蘇彥碩等茶業專家擔綱。蜜香紅茶主要以小葉種茶樹所採摘的茶菁為製作原料，9成以上是手採，所以採收量非常少，經過各製茶老師傅精心製作及烘培後，散發出淡淡的自然果香及蜜香。