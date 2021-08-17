台灣人不婚、晚婚比例越來越高，其中一個原因是，台灣人的平均薪資水平無法負擔高昂的房價與生養孩子的費用，日前一名女網友在網路上提問，「男生月薪多少才能是理想的結婚對象？」並表示為了婚後足夠應付台北生活的開銷，希望對方月薪有7萬以上，貼文一出立刻引起網友熱議。

該名網友「TUN大學網有問必答討論區」中表示，她27歲，在一個小公司當企劃月薪大約4萬5，正逢適婚年齡自己卻還是單身，所以有點焦慮，有好心的同事想幫忙介紹對象，詢問她想要的條件，卻一時回答不出來，幾經思考後覺得似乎對方月薪需達7萬以上，雙方薪資才足夠經營一個家並且在台北生活，並詢問大家這樣夠嗎？標準會太嚴苛嗎？

貼文一出立刻引發網友熱烈討論，「夫妻兩人月薪超過十萬在台北生活剛剛好而已，頂多養一個小孩就很緊繃了」、「要求月薪7萬很合理，但要看原ＰＯ顏值如何，哈哈哈...台男很看臉的」、「如果要買車要買房4.5+7只是低標吧，沒有麵包再愛也會吵架」、「這要求是可以啦！但提醒一下，不是你老公婚後一定要養你，現在這觀念已經過時了」、「薪水方面其實沒有一定，也有看過兩人薪水都不高過得很好，誠實說，你在挑別人的同時別人也在挑你」。

不過有網友批評原PO薪水才45K，要求另一半70K太高，「妳應該要問對方會不會嫌棄妳的薪水太差吧，自己薪水才45k，然後要求另一半7w?」、「鬼月到了，遇到這種雙標女比撞鬼更可怕！」為此也有網友認為台男根本玻璃心，反擊上述言論，「上面幾個在吵憑什麼要求男方這件事，只能說你們不知社會世事，倒不如說用愛發電吧」、「自己願意賺４萬５已經人很好了好嗎？如果台男沒能力養又想挑外表是在？」。