中華汽車旗下eMOVING首款使用Gogoro Network智慧電池交換平台服務的電動輕型機車EZ1將於下周一（23日）發表上市，即日起至31日開放搶先預購，搭配好心情購車金5000元及各縣市政府補助，入手價3萬7900元起，並額外加贈市價3990元的原廠貼心配件套組（e-mu造型專屬風鏡、e-mu造型專屬腳踏墊、eMOVING後腰靠枕組）。

中華汽車表示，現代女性生活忙碌，具備媽媽、妻子、員工等多種身分，eMOVING EZ1電動機車以體貼多重身分的女性車主為設計出發點，不僅車體輕量、小巧，整車含電池重量只有80kg，座墊高僅740mm，更搭載省力中柱，讓女性也可輕鬆牽車、駐車，停車時更穩穩地雙腳踩地，擺脫傳統機車沉重難以駕馭的陰影。

大面積前飾板為騎士遮風擋雨，尤其對女性車主超友善，標配大容量雙側前置物空間，手機、咖啡、保溫瓶皆可隨心放置，再加上前置掛勾與21.6l後車箱空間，滿足一次裝載多樣物品的使用需求；搭配優雅的莫蘭迪色調，規劃復古燻綠、知性冷灰、優雅裸杏3色，呈現簡約卻不失優雅的迷人風采。